Am Sonntag musste das Unternehmen allerdings einen herben Rückschlag in der Medikamentenentwicklung hinnehmen: Bislang traute Bayer seinem neuen Mittel Asundexian gegen Blutgerinnsel ein Spitzenumsatzpotenzial von mehr als fünf Milliarden Euro zu - mehr als jedem anderen seiner Medikamente. Doch eine entscheidende Phase-3-Studie mit dem Mittel wurde auf Empfehlung eines unabhängigen Kontrollgremiums wegen mangelnder Wirksamkeit vorzeitig abgebrochen. In der US-Klagewelle um die angeblich krebserregende Wirkung des Herbizids Roundup wurde Bayer am Freitag in zwei getrennten Verfahren zur Zahlung von 1,56 Milliarden Dollar verurteilt, am Montag folgte ein weiteres Urteil zur Zahlung von 165 Millionen Dollar an Mitarbeiter einer Schule nordöstlich von Seattle.