Die Gesamtproduktion sei um 0,7 Prozent zum Vormonat gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet. Im Mai war die Produktion noch um revidierte 1,4 Prozent (zunächst 1,3 Prozent) gestiegen.

Besonders deutlich fiel die Produktion von Investitionsgütern im Monatsvergleich. Sie ging im Juni um 2,9 Prozent zum Vormonat zurück. Einen Anstieg gab es nur in einem Bereich: Bei der Energieproduktion meldete Eurostat einen Zuwachs um 0,5 Prozent.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat legte die Produktion im Juni um 2,5 Prozent zu. Hier war von Analysten ein Zuwachs um 2,4 Prozent erwartet worden.

Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, verzeichneten Irland (-8,9 Prozent) und die Niederlande (-1,3 Prozent) die stärksten Rückschläge der Industrieproduktion im Monatsvergleich. In Deutschland, der grössten Volkswirtschaft des Währungsraums, fiel die Produktion um 0,6 Prozent, während sie in Frankreich, der Nummer zwei in der Eurozone, um 0,6 Prozent zulegte.

(AWP)