Chinas Exporte in die USA gingen in Dollar berechnet deutlich um 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück, wie der chinesische Zoll am Freitag in Peking mitteilte. Die chinesischen Importe aus den USA mussten sogar ein kräftiges Minus von 29,9 Prozent hinnehmen. Der Juni war der erste Monat, in dem sich die volle Last der gegenseitig verhängten Sonderzölle auswirkte. Chinas Aussenhandel insgesamt entwickelte sich auch schlecht. Die Exporte gingen um 1,3 Prozent zurück, während die Importe sogar um 7,3 Prozent absackten.

(AWP)