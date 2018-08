Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilt, lagen die Produzentenpreise 3,6 Prozent über dem Stand im Vorjahresmonat. Das war der stärkste Anstieg seit April 2017. Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Produzenten für ihre Waren erhalten, um 0,4 Prozent. Beide Raten lagen etwas über den Erwartungen von Analysten.

Besonders stark verteuerte sich im Juni Energie, die 9,5 Prozent teurer als ein Jahr zuvor war. Aber auch für Vorleistungsgüter, die in den Produktionsprozess eingehen, musste mit 3,0 Prozent deutlich mehr gezahlt werden.

Die Produzentenpreise gehen mit zeitlicher Verzögerung in die Konsumentenpreise ein, an denen die Notenbanken ihre Geldpolitik ausrichten. Im Euroraum liegt die Inflation auf Konsumentenebene schon etwas über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), allerdings vornehmlich wegen höherer Energiepreise. Die EZB stellt dies nicht zufrieden, weil sie einen breit angelegten Preisanstieg und nicht nur einzelner - wenn auch wichtiger - Komponenten sehen will.

(AWP)