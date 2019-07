Beflügelt von einer stärkeren Nachfrage nach Autos legte ihr Umsatz um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Zugleich fiel das Ergebnis vom Mai mit plus 0,4 Prozent einen Tick schlechter aus als zunächst gemeldet.

Der private Konsum macht gut zwei Drittel der Wirtschaftsleistung der USA aus. Er hatte zuletzt merklich zum kräftigen Wachstum der weltgrössten Volkswirtschaft beigetragen. Für das laufende zweite Quartal rechnen Ökonomen derzeit mit einem Wirtschaftswachstum von aufs Jahr hochgerechnet 1,9 Prozent, nachdem es zu Jahresbeginn noch 3,1 Prozent gewesen waren.

Die US-Notenbank hat vor dem Hintergrund der globalen Konjunkturabkühlung und der mit dem Zollkonflikt mit China verbundenen Unsicherheit Bereitschaft zu einer Zinssenkung signalisiert. An den Finanzmärkten wird für Monatsende mit einem entsprechenden Schritt gerechnet. Derzeit liegt das Zinsniveau in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.

(Reuters)