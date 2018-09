Laut dem definitiven Zwischenergebnis des öffentlichen Übernahmeangebots ist die BKB nun im Besitz von 92,35 Prozent der Cler-Aktien und das Angebot sei zustandegekommen, teilte das Institut am Mittwoch mit.

Die Nachfrist zur Andienung weiterer Bank Cler-Titel beginnt am 20. September und läuft bis am 3. Oktober. Der Vollzug soll am 17. Oktober stattfinden. Die BKB hatte je Aktie 52 Franken offeriert. Zuletzt haben die Cler-Titel an der Börse 52,20 Franken gekostet.

