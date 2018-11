Konkret wurden nur knapp 890'000 der angebotenen 2,67 Millionen neuen Aktien gezeichnet. Um den angestrebten Nettoemissionserlös von rund 200 Millionen Franken zu erreichen, werden die übrigen Aktien (knapp 1,78 Mio Aktien) nun über ein öffentliches Angebot sowie privat platziert, wie Zur Rose am Mittwochabend in einem Communiqué bekannt gab.

Das Buch für die Aktienplatzierung ist derzeit offen. Der Angebotspreis für die neuen Aktien und die endgültige Gesamtzahl der neuen Aktien werden mittels eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die Bookbuilding-Periode wird am (morgigen) Donnerstag oder früher erwartet.

Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der Schweizer Börse sollen dann am kommenden Montag, 3. Dezember, stattfinden. Die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Angebotspreises erfolge dann am 4. Dezember 2018, hiess es weiter.

(AWP)