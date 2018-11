Dies teilte Zur Rose am Donnerstag mit. Die Gruppe erwarte einen Bruttoerlös von 200 Millionen Franken und einen geschätzten Nettoerlös von rund 190 Millionen Franken. Mit der erfolgten Kapitalerhöhung sollen die Übernahme von Medpex sowie weitere organische Wachstumsinitiativen finanziert werden.

Insgesamt wurden über die Ausübung der Bezugsrechte 889'239 neue Aktien von bestehenden Aktionären gezeichnet. 1,26 Millionen neue Aktien wurden im Rahmen des öffentlichen Angebotes bei Investoren platziert. Dies entspricht einem Total von 2,15 Millionen Aktien.

Um die Bezugsrechtsemission erfolgreich abzuschliessen, musste die Zur Rose-Gruppe nämlich den Kreis der Investoren über ein öffentliches Angebot sowie private Platzierungen erweitern. Die bestehenden Aktionäre hatten nur rund einen Drittel der angebotenen Aktien gezeichnet.

Das Aktienkapital werde sich durch die Kapitalerhöhung um 12,37 Millionen auf rund 48,13 Millionen Franken erhöhen, ging aus der Mitteilung weiter hervor. Eingeteilt ist es in 8,37 Millionen Namenaktien mit einem Nennwert von je 5,75 Franken.

Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der Schweizer Börse SIX wurde auf den 3. Dezember 2018 angesetzt. Die Lieferung der neuen Namenaktien erfolge voraussichtlich am 4. Dezember, so das Unternehmen.

(AWP)