"Ich habe es Euch doch gesagt! Die Europäische Union hat soeben eines unserer grossen Unternehmen, Google, zu einer fünf Milliarden Dollar Strafe verdonnert. Sie haben die Vereinigten Staaten wirklich ausgenutzt, aber nicht mehr lange", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Juli 2018