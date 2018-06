Eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung von Goldman Sachs treibt die Titel an. Zudem haben die Experten ein neues Kursziel genannt, das mit 252 Franken klar über dem aktuellen Wert liegt.

Gegen 9.30 Uhr kosten die Partizipationsscheine von Schindler nämlich 217,20 Franken, was einem Kursplus von 2,8 Prozent entspricht. Unter den Blue Chips weisen die den mit Abstand höchsten Kursgewinn aus. Der nächstbeste Wert sind SGS, die um 0,7 Prozent steigen.

Wie die Experten von Goldman schreiben, reflektiere die zuletzt eher unterdurchschnittliche Kursentwicklung, die Sorgen über steigende Rohstoffpreise und die Skepsis bezügliche der Nachhaltigkeit der Nachfrage in China. Wie die zuständige Expertin ergänzt, ist sie aber überzeugt, dass es dem Management gelingen wird, bei den Margen zur Konkurrenz aufzuschliessen. So dürfte in den nächsten fünf Jahren die EBIT-Marge auf 16 von 12 Prozent ansteigen, was wiederum zu höheren Kapitalrückflüssen an die Aktionäre führen werde.

(AWP)