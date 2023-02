Goldman Sachs etwa senkte nach den Zahlen das Kursziel für Zurich Insurance auf 485 von 495 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Neutral". Der zuständige Analyst senkt seine EPS-Prognosen (Gewinn pro Aktie) für 2023 bis 2026. Er erwartet eine höhere Combined Ratio in der Schaden- und Unfallversicherung und einen tieferen Betriebsgewinn in der Lebensversicherung wegen potenziell schwächerer makroökonomischer Bedingungen und der Volatilität an den Finanzmärkten. Seine Dividenden-Schätzungen belässt der Experte aber unverändert.