Laut einer Umfrage von GfK im Auftrag von Blackfriday.ch will sich die Kundschaft dieses Jahr eher zurückhalten. 2022 haben 48 Prozent der Befragten am Black Friday zugeschlagen und dabei im Schnitt 289 Franken ausgegeben. In diesem Jahr wollen nur 41 Prozent der Umfrageteilnehmer am Black Friday Geld ausgeben und planen im Schnitt ein Budget von 261 Franken ein.