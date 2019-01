Der aktuelle Scheidungstermin ist der 29. März. Viele Firmen sind schon jetzt nervös, die Notfallpläne liegen in der Schublade.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Branchen und ihre Vorkehrungen:

Banken/Börsen/Versicherer

Deutsche Bank und Commerzbank gehen davon aus, dass sie den Kunden ihre Dienstleistungen auch nach einem harten Brexit von Tag eins an wie gewohnt anbieten können - ob grenzüberschreitende Zahlungen von und nach Grossbritannien sowie Wertpapiergeschäfte via London mit aller Welt. Die Deutsche Bank hat ihr Buchungszentrum für Europa schon vor einiger Zeit von London nach Frankfurt verlegt. Zudem werden die entsprechenden Kundenverträge umgeschrieben, damit sie nach einem Brexit noch gelten. Auch etliche ausländische Institute haben ihre Aktivitäten teilweise von London an andere Standorte in Europa verlagert. Denn für zentrale Dienstleistungen in der EU brauchen sie künftig rechtlich selbstständige Tochtergesellschaften.

Noch wichtiger ist der milliardenschwere Handel mit Finanzderivaten und dessen Abwicklung (Clearing). Damit der Handel nach einem harten Brexit weiter funktioniert, hat die EU-Kommission Regeln erlassen, die es erlauben, dass das Clearing für ein Jahr zeitlich begrenzt in gewohntem Umfang erfolgen kann. Das London Clearing House hat umgehend auf diese Entscheidung reagiert und will seine Dienste auch nach dem Brexit vollumfänglich zur Verfügung zu stellen.

Für die deutsche Versicherungswirtschaft wären die Folgen eines harten Brexit nach Darstellung des Branchenverbandes GDV gering. Diejenigen Unternehmen, die weiterhin Geschäft in Grossbritannien betreiben wollen, hätten mittlerweile längst eine Tochtergesellschaft in Grossbritannien gegründet.

Autobranche

Für die deutsche Autoindustrie ist Grossbritannien der wichtigste Exportmarkt. Sie befürchtet neben Zöllen und Transportproblemen beim Neuwagen-Verkauf Störungen der "Just-in-time"-Produktion in der Lieferkette. Alle Hersteller haben Notfallpläne für den ungeregelten Ausstieg Grossbritanniens aus der EU vorbereitet. "Diese Pläne decken alle relevanten Punkte ab, zum Beispiel Lieferung und Transport, Zölle und Logistik", erklärte ein Sprecher von Daimler. Auch Volkswagen hat Lagerung und operative Prozesse angepasst. Die Konzerntochter Bentley wird im britischen Werk Crewe gefertigt. "Es wird kein operatives Chaos ausbrechen", erklärte Vertriebschef Christian Dahlheim.

Bei BMW ist neben den Exporten insbesondere die britische Tochter Mini betroffen. Zur Sicherheit wollen die Münchner eine Produktionsunterbrechung in ihrem Werk in Oxford von August auf April vorziehen. "Wenn es zu einer chaotischen Situation kommen würde, am Tunnel, an den Kanälen, dann haben wir lieber eine Unterbrechung. Es ist viel schlimmer, eine Fabrik zwangsweise anhalten zu müssen, als wenn sie geordnet gestoppt ist", sagte BMW-Chef Harald Krüger im Herbst.

Am stärksten sind die Hersteller und Zulieferer betroffen, die Produktionsanlagen mit hoher Kapazität im Vereinigten Königreich haben. Unter den globalen Automobilkonzernen sind das nach einer Analyse des Autoprofessors Stefan Bratzel Nissan und die zum indischen Tata-Konzern gehörenden Hersteller Jaguar Land Rover (JLR). JLR produzierte demnach 2018 knapp 460'000 Fahrzeuge in Grossbritannien, Nissan rund 440.000 Einheiten. BMW kam auf rund 200'000 produzierte Fahrzeuge der Tochter Mini (plus Rolls-Royce), während bei Honda 150'000 Wagen vom Band liefen. Toyota fertigte knapp 140.000 Einheiten. Auf 130'000 Einheiten kam der französische PSA-Konzern mit seiner Tochter Opel-Vauxhall. Volkswagen produziert knapp 10'000 Fahrzeuge seiner Luxusmarke Bentley in Grossbritannien.

Luftverkehr

Flüge zwischen Grossbritannien und den EU-Ländern sollen nach dem Vorschlag der EU-Kommission im Falle eines harten Brexit für zwölf Monate erlaubt bleiben. Es soll aber nur ein Grundangebot an Flügen zwischen der EU und Grossbritannien gewährleistet bleiben - unter der Voraussetzung, dass London den EU-Airlines die gleichen Rechte einräumt wie die EU den britischen Fluggesellschaften. Dem internationalen Luftfahrtverband IATA zufolge bedeutet Grundangebot, dass in diesem Jahr nicht mehr Flüge abheben und landen dürfen als 2018. Technische Zulassungen etwa zur Luftsicherheit bleiben bis 31. Januar 2020 gültig.

Flüge innerhalb der EU dürfen nur Airlines anbieten, die mehrheitlich Eigentümern mit Sitz in der EU gehören. Deshalb sicherte sich der britische Billigflieger Easyjet eine Betriebserlaubnis in Österreich. Die irische Ryanair erhielt kürzlich von der britischen Behörde die Lizenz, um Flüge innerhalb des Vereinigten Königreichs und von dort zu Zielen ausserhalb der EU weiter anbieten zu können.

Logistik

Ein harter Brexit könnte Logistiker vor ungeahnte Probleme stellen. Denn dann wird es umfassende Zollkontrollen von Lkw in den britischen Häfen geben. Ein Endlos-Stau wäre die Folge, warnt etwa der dänische Spediteur DSV. Der könnte sich über die gesamte 130 Kilometer lange Strecke zwischen London und Dover erstrecken, sagte DSV-Chef Jens Bjorn Andersen. In Dover werden rund 17 Prozent der Güter für das Vereingte Königreich abgefertigt. Jeden Tag rollen rund 10'000 Laster durch den Hafen. Der Logistiker Kühne+Nagel bereitet sich darauf vor, im Fall eines ungeordneten Brexit genügend Frachtkapazitäten auf Handelsrouten zwischen Grossbritannien und Europa anbieten zu können. Der Konzern hat damit begonnen, zusätzliche Mitarbeiter anzuheuern. "Am Nadelöhr zwischen Calais und Dover wird es im Fall eines ungeregelten Austritts zu Staus und Wartezeiten kommen", warnte auch der Logistiker Dachser. Das Unternehmen wolle die Auswirkungen auf die Kunden so gering wie möglich halten. Dachser sorge deshalb für zusätzliche Lagerkapazitäten und stellen zusätzliche Mitarbeiter für Verzollungen bereit.

Die Deutsche Post arbeitet einer Sprecherin zufolge bereits seit zwölf Monaten an Notfallplänen. Sie hat die Beratung der Kunden intensiviert und analysiert gemeinsam mit ihnen Lieferketten, um zu prüfen, wie Engpässe umgangen werden können. Der Zolldienstleister des Konzerns, Gerlach, habe zudem neben einer Niederlassung in Dover ein zusätzliches Büro in Southhampton eröffnet. Gerlach beschäftigt insgesamt rund 450 Zollspezialisten, die Kunden bei Import, Export und Transit von Waren beraten. Die Post betreut unter anderem Lieferketten samt grosser Lagerhallen für Firmenkunden in Grossbritannien und ist im Express- und Frachtgeschäft sowie im Paketversand aktiv. Der Konzern beschäftigt im Vereinigten Königreich rund 54.000 Mitarbeiter und betreibt dort rund 500 Standorte.

Einzelhandel

Bei frischen Lebensmitteln droht den Einzelhändlern auf der Insel im Falle eines harten Brexit ein Engpass. Rund die Hälfte der Waren wird importiert. Zwar könnten die Supermarktketten Konserven und ähnliches in ihren Lagern horten - für frische Lebensmittel sei dies aber keine Option, sagte etwa der Chef der grössten Supermarktkette Tesco, Dave Lewis. Auch Sainsbury's, Nummer Zwei in Grossbritannien, fürchtet eine Unterbrechung der Lieferketten. Sein Unternehmen importiere rund 30 Prozent seiner Lebensmittel, warnte Vorstandschef Mike Coupe. Es gebe schon einfach nicht genug Lagerhallen, um solche Mengen verderblicher Waren vorzuhalten. Und Experten erinnern daran, dass es nach dem Einbruch einer riesigen Kälte-Front im vergangenen Jahr nur wenige Tage dauerte, bis Lücken in den Supermarktketten klafften. Die Zeche bei einer Verknappung etwa von Obst, Gemüse oder Fleisch zahlten zudem die Verbraucher - denn deutlich steigende Preise wären die Folge.

Der deutsche Discounter Lidl, Marktforschern zufolge Nummer Sieben am britischen Markt, arbeitet einer Sprecherin zufolge an der Verstärkung seiner Zoll- und Importabteilungen. "Zusätzlich arbeiten wir gemeinsam mit unseren Lieferanten Pläne aus, wie wir bestmöglich auf verschiedene Szenarien reagieren können."

Pharma- und Chemiebranche

Die Pharmabranche warnt vor Problemen bei der Arzneimittelversorgung im Falle eines ungeordneten Brexit. Medikamente, die für ganz Europa in Grossbritannien zugelassen wurden, dürften von jetzt auf gleich nicht mehr in Europa vertrieben werden. Gleichzeitig müssten Pharmafirmen, die mit Grossbritannien Handel betreiben, mit chaotischen Zuständen rechnen. "Wir können nur hoffen, dass es hier nicht auf beiden Seiten zu Lieferengpässen kommt", sagte der Vorstandschef des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI), Martin Zentgraf.

Bayer hat sich nach eigenen Angaben für einen harten Brexit gerüstet. Wichtig sei vor allem die Aufstockung der Medikamentenvorräte im Land für den Zeitraum unmittelbar vor und nach dem 29. März. "Allerdings ist eine Aufstockung der Bestände bei Medikamenten mit sehr kurzer Haltbarkeit, speziell in der Kategorie Radiopharmazeutika, nicht möglich", erläuterte ein Bayer-Sprecher. Das Unternehmen arbeite deshalb an der Beantragung zollrechtlicher Vereinfachungen bei den britischen Zollbehörden, um die Produkte reibungslos transferieren und versenden zu können.

Auch in der Chemiebranche werden Lieferengpässe nicht ausgeschlossen: "Im Fall eines ungeordneten Brexit dürfen chemische Stoffe, die im Vereinigten Königreich für den Vertrieb in der EU registriert wurden, nach dem Austritt nicht mehr ohne Weiteres in der EU verkauft werden. Das hätte gravierende Auswirkungen auf die Lieferketten", sagte der Hauptgeschäftsführer der Branchenverbands VCI, Utz Tillmann. Um dies zu verhindern, sollten Registrierungen von Firmen mit Sitz in Grossbritannien vorübergehend einseitig in der EU anerkannt werden. BASF rechnet im Fall eines "No-Deal"-Brexit wegen höherer Zölle und Tarife sowie bürokratischerer Zollverfahren mit zusätzlichen Kosten im zweistelligen Millionen-Bereich. Im Bereich des Chemikalienrechts könnte es passieren, dass Produkte ihre Zulassung zunächst verlören. "Wir bereiten uns daher schon jetzt darauf vor, die Neuzulassung rechtzeitig sicherzustellen", erklärte ein BASF-Sprecher.

(Reuters)