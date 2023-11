Es sei nicht zu erwarten, dass Microsoft, Khosla Ventures oder Thrive Capital Teil des neuen Verwaltungsrats sein werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. «Ich weiss nicht, ob die Entscheidung über Microsoft in den Händen von OpenAI liegt», sagte Thomas Hayes, Vorsitzender des Hedgefonds Great Hill Capital. «Microsoft wird eine klare Meinung dazu haben, wenn man bedenkt, wie viel Geld sie in das Unternehmen gesteckt haben.» Es sei nicht im Interesse von Microsoft, «passiv zu bleiben». OpenAI und Thrive reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren, Khosla lehnte eine Stellungnahme ab. Microsoft erklärte, man werde die offizielle Ankündigung abwarten.