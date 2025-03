Wie die NZZ am Sonntag (NZZaS S.33) schreibt, ist der Streitpunkt, wie viel Kapital die Grossbank in Zukunft halten muss. Die UBS wirft Keller-Sutter vor, sie verweigere den Dialog. Nun reagiert Keller-Sutters Finanzdepartement und liefert Zahlen: So soll sich die Finanzministerin letztes Jahr mehr als ein halbes Dutzend Mal mit der UBS-Spitze getroffen haben.