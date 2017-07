Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden und die Transaktion soll noch im laufenden Monat abgeschlossen werden, teilt Dormakaba am Dienstag mit. Damit werde das bestehende Produktportfolio im Bereich Türbeschläge mit dem Angebot von Kilargo an Türdichtungen verstärkt. Kilargo erarbeitete zuletzt mit 55 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von knapp 13 Mio CHF. Dormakaba geht davon aus, dass sich die Übernahme vom ersten Tag an positiv auf die EBITDA-Marge sowie auf den Gewinn je Aktie auswirken werde.

Kilargo produziert und vertreibt im Rahmen von Bauprojekten ein breites Angebot von Türdichtungen, die das Eindringen von Schadstoffen wie Feuer und Rauch verhindern. Das 2006 gegründete Unternehmen produziert in Brisbane und hat internationale Vertriebsniederlassungen in Singapur und Dubai. Das Unternehmen wird von Dormakaba vollständig übernommen und in den kommenden Monaten in die bestehenden lokalen Organisationen integriert.

