Bei dem Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Pjöngjang sei es um den Schutz der Souveränität, der Entwicklung und der Interessen beider Länder vor den "selbstherrlichen und willkürlichen Praktiken der Imperialisten" gegangen, berichtete die KCNA am Donnerstag. Kim habe Schoigu gegenüber wiederholt seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass die russische Armee und das russische Volk grosse Erfolge im Kampf um den Aufbau eines mächtigen Landes erzielen würden, hiess es in dem Bericht. Während der Krieg in der Ukraine nicht direkt erwähnt wurde, sagte Nordkoreas Verteidigungsminister Kang Sun Nam, dass die Regierung in Pjöngjang Russlands "Kampf für Gerechtigkeit" und den Schutz seiner Souveränität voll und ganz unterstütze.