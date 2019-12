Der Inspektions- und Warenprüfkonzern SGS hat sein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Dafür wollte SGS 250 Millionen Franken aufwenden. SGS habe während der Rückkaufsperiode nun jedoch weder auf der ordentlichen Handelslinie noch auf der zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange Aktien zurückgekauft. Das Rückkaufprogramm begann am 4. Februar 2019 und endete am 19. Dezember 2019.

SGS sehe jedes Jahr ein Aktienrückkaufprogramm vor. Es sei dabei nicht unüblich, dass es nicht benützt werde. "Das heisst nicht, dass wir es unbedingt machen. Wir müssen es nur mitteilen", sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Mit dem Geschäftsverlauf habe dies nichts zu tun, sagte der Sprecher weiter. "Ich kann bestätigen, dass das Geschäft gut läuft."

(AWP)