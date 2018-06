Das zeigen neue Studiendaten, die Novartis am Samstag veröffentlicht hat. Die Resultate nach 14 Monaten der klinischen Studie "Juliet" zeigten eine Ansprechrate (Overall Response Rate ORR) von 52%, teilte Novartis mit. Dabei hätten rund 40% der insgesamt 93 Patienten mit grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) ein vollständiges und 12% ein teilweises Ansprechen gezeigt, heisst es in den am Europäischen Hämatologiekongress (EHA) vorgestellten Daten.

Bei Patienten, die auf die Behandlung ansprachen, sei die Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Jahr keinen Rückfall zeigten, bei 65%, so Novartis. Insgesamt seien die Ansprechraten in der Studie konsistent mit früheren Berichten. Auch das Sicherheitsprofil der Behandlung habe sich mit der Dauer der Studie nicht verändert.

Kymriah war Anfang Mai in den USA als intravenöse Behandlung für Patienten mit grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) zugelassen worden. Zur Behandlung von B-Zell-akuter lymphatischer Leukämie (ALL) ist die personalisierte Therapie bereits seit Ende August in den USA zugelassen. In der EU erwartet Novartis laut früheren Angaben eine Zulassung in der zweiten Jahreshälfte 2018.

