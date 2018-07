Das ist das Ergebnis der am Freitag publizierten halbjährlichen Investitionsumfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). Demnach werden die Investitionen in diesem Jahr insgesamt um 8 Prozent zunehmen.

In der Umfrage im Frühjahr 2018 hätten die teilnehmenden Unternehmen ihre Planungen vom Herbst 2017 bestätigt. Insbesondere seien Investitionen in Ausrüstungsgüter und Bautätigkeiten geplant, aber auch die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung dürften steigen. Vor allem die Industrieunternehmen und die Dienstleistungsfirmen planen mit deutlich zunehmenden Investitionen, die Bauunternehmen seien zurückhaltender, heisst es in der Studie.

Im kommenden Jahr dürfte die Zunahme der Investitionen weitaus moderater ausfallen, heisst es weiter. Die Unternehmen erwarteten eine Abflachung der Investitionstätigkeit. Die Ergebnisse der Investitionsumfrage deuteten darauf hin, dass der jüngste Schweizer Investitionszyklus 2019 sein Ende nehmen dürfte, schreibt die KOF weiter.

(AWP)