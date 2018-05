Unter dem Strich verdiente Burckhardt Compreession weniger und die Dividende wird gekürzt. Für das neue Geschäftsjahr gibt sich das Management zurückhaltend.

Der Hersteller von Kolbenkompressoren weist für das Jahr 2017/18 (per Ende März) einen 11 Prozent höheren Bestellungseingang von 525,2 Millionen Franken sowie einen 6,6 Prozent höheren Umsatz von 594,6 Millionen aus. Der operative Gewinn (EBIT) nahm hingegen um 13 Prozent auf 41,7 Millionen und der Reingewinn um 11 Prozent auf 29,0 Millionen ab, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt.

Die Aktionäre müssen sich denn auch auf eine tiefere Dividende einstellen. Es wird eine Ausschüttung von 6,00 Franken pro Papier vorgeschlagen, nachdem es im Vorjahr noch 7,00 Franken gewesen waren.

Über den Erwartungen

Mit den vorgelegten Zahlen wurden die Prognosen der Analysten bei den Aufträgen und beim Umsatz deutlich übertroffen und beim operativen Gewinn gut erfüllt: Die Experten hatten im Schnitt (AWP-Konsens) mit einem Bestellungseingang von nur 482,1 Millionen, einem Umsatz von lediglich 549,2 Millionen sowie einem EBIT von 40,7 Millionen gerechnet.

Das Unternehmen kämpfte im letzten Jahr mit einem "sehr wettbewerbsintensiven Marktumfeld", wie es schreibt. Dabei sei die Position als Marktführer für Kolbenkompressoren erfolgreich verteidigt worden. Die operative Marge sei dabei mit 7,0 Prozent im Rahmen der eigenen Ziele zu liegen gekommen, wird betont. Gleichwohl ging diese Kennzahl erneut zurück. Im Vorjahr wurden knapp 9 Prozent ausgewiesen, im Jahr davor sogar 15 Prozent.

Rote Zahlen im Neumaschinengeschäft

Vor allem im Geschäft mit neuen Maschinen war die Profitabilität schlecht. Es resultierte trotz eines höheren Umsatzes ein markant höherer operativer Verlust. Das zweite Standbein, das Service- und Komponentengeschäft, hielt die Rentabilität knapp auf Vorjahresniveau.

Rasche Besserung ist nicht in Sicht. Das Unternehmen stellt für das neue Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz auf Vorjahreshöhe und einen leicht höheren Betriebs- und Reingewinn in Aussicht. Immerhin sei mit einer weiteren Erholung der wichtigsten Absatzmärkte zu rechnen, was die Investitionsbereitschaft der Kunden erhöhen sollte, heisst es weiter.

(AWP)