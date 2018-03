Demnach hat die Kombination von Tecentriq (atezolizumab) und Avastin ergänzt mit Carboplatin und Paclitaxel das Leben von Lungenkrebs-Patienten verlängert, dies im Vergleich zur Behandlung ohne Tecentriq, wie Roche am Montag mitteilt.

Die Studie unter dem Namen IMpower 150 habe damit eines der primären Endziele hinsichtlich der Überlebensrate erreicht. Die mit der genannten Kombination therapierten Patienten mit einer speziellen Form des nicht Kleinzelligen Lungenkrebses (NSCLC) hätten deutlich länger überlebt als bei der Behandlung nur mit Avastin, Carboplatin und Paclitaxel.

Roche will diese Daten an einem Onkologie-Kongress in naher Zukunft genauer vorstellen.

(AWP)