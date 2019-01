"Premierministerin Theresa May hat die Rückendeckung des Parlaments für etwas, von dem jeder weiss, dass die EU dem nicht zustimmen wird", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Die Ratlosigkeit der Anleger spiegelte sich im Kurs des Pfund Sterling wider. Es rutschte zunächst um rund einen US-Cent auf 1,3055 Dollar ab und verteuerte sich bis zum Mittwochvormittag wieder auf 1,3106 Dollar. Damit kostete die Währung aber immer noch rund einen halben US-Cent weniger als vor der Abstimmung am Dienstagabend. Der britische Leitindex stieg um 0,9 Prozent. Die im "Footsie" notierten Konzerne profitieren von einer Abwertung der Währung, weil sie einen Grossteil ihres Geschäfts im Ausland machen.

Die britischen Abgeordneten stimmten für einen Antrag, die in dem bereits ausgehandelten Brexit-Deal vereinbarte Regelung für die irische Grenze - den sogenannten "Backstop" - durch alternative Mechanismen zu ersetzen. Zwar lehnten sie in einer weiteren Entschliessung einen ungeordneten Brexit ab, ein Antrag auf Verschiebung des offiziellen Austrittstermins Grossbritanniens aus der EU fiel allerdings überraschend durch. EU-Ratspräsident Donald Tusk lehnte Nachverhandlungen der Scheidungsvereinbarung erneut ab.

Brexit oder kein Brexit?

"Wir sind in Hinblick auf einen geordneten Brexit keinen Deut weiter", sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. "Angesichts dieser festgefahrenen Situation ist die Gefahr eines No-Deal-Brexit ironischerweise keinesfalls geringer geworden." So lange sich die britische Politik aus ihrer Sackgasse nicht befreie, sei ein ungewollter EU-Austritt am 29. März ohne Regelungen für das künftige Verhältnis nicht auszuschliessen.

Anlagestratege Yukio Ishizuki vom Brokerhaus Daiwa äusserte sich optimistisch, dass der Brexit-Termin noch verschoben wird. "Das Hauptaugenmerk liegt darauf, wann und wie darüber entschieden wird." Die Verlängerung der Verhandlungsfrist würde aber auch die Phase der Unsicherheit verlängern, warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Das würde Investitionen und Wachstum bremsen."

Den Experten der Bank Goldman Sachs ist die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten Brexit nach den Unterhaus-Abstimmung auf 15 von zehn Prozent gestiegen. Schliesslich hätten die Abgeordneten dies Option bislang nicht komplett ausgeschlossen. Gleichzeitig taxierten sie die Chance auf einen Exit vom Brexit nur noch auf 35 statt 40 Prozent.

(Reuters)