Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den 19 Euro-Ländern sei zwischen Oktober und Dezember insgesamt um 0,6 Prozent zum Vorquartal gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mit und bestätigte damit frühere Schätzungen. Für Schwung sorgte vor allem der Aussenhandel, da die Exporte mit 1,9 Prozent schneller zulegten als die Importe mit 1,1 Prozent. Die Ausgaben der Verbraucher kletterten um 0,2 Prozent und die der einzelnen Staaten um 0,3 Prozent. Die Investitionen zogen um 0,9 Prozent an. Im Gesamtjahr 2017 legte die Wirtschaft im Währungsraum um 2,3 Prozent zu, für dieses Jahr rechnet die EU-Kommission mit einem ähnlich starken Plus.

Im Schlussquartal 2017 lag die Euro-Zone beim Wachstum gleichauf mit den USA. Die dortige Wirtschaft zog ebenfalls um 0,6 Prozent an. Das Markit-Institut, das die am Finanzmarkt viel beachteten Umfragen unter Einkaufsmanager macht, traut dem Euro-Raum im laufenden ersten Quartal ein BIP-Zuwachs von 0,8 bis 0,9 Prozent zu. Dies sei das grösste Plus seit zwölf Jahren, sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson jüngst.

(Reuters)