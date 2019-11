Ihre Erlöse kletterten um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet, nach einem Minus von 0,3 Prozent im September.

Die Konsumenten kauften im vergangenen Monat vor allem mehr Fahrzeuge und Lebensmittel. Der Konsum macht gut zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung aus. Stütze für die Kauflaune der Amerikaner ist derzeit die niedrige Arbeitslosigkeit.

(Reuters)