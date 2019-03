Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in den drei Monaten bis Ende Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 1,9 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Donnerstag auf Basis revidierter Daten mit. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker ein Plus von 1,4 Prozent errechnet.

Hintergrund für die besseren Daten sind die Investitionen der Unternehmen. Damit hat sich die Nummer Drei der Weltwirtschaft vom Rückschlag im Quartal zuvor erholt. Damals war das BIP wegen einer Reihe von Naturkatastrophen, die auf die Produktion und Exporte drückten, um 2,6 Prozent gefallen. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs Japans Wirtschaft im Schlussquartal 2018 um 0,5 Prozent, hiess es.

(AWP)