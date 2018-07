Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex sei im Juni auf 51 (Mai 51,1) Punkte gefallen, teilte das Magazin am Montag in Peking mit. Experten hatten damit gerechnet, dass der Indikator stabil bleibt. Bereits am Samstag hatte die Regierung den Stimmungsindikator für grosse und staatlich dominierte Industriekonzerne veröffentlicht. Dieser war überraschend stark gefallen.

Damit deuten die beiden Stimmungsindikatoren immer noch auf einen Anstieg der Produktion hin, allerdings dürften die Wachstumsraten weiter zurückgehen. Im Mai war der Ausstoss der Industrie im Vergleich zum Vorjahr nur noch um 6,8 Prozent gewachsen, wie die Regierung vor kurzem mitgeteilt hatte. Von Bloomberg befragte Experten hatten damit gerechnet, dass sie wie zuletzt um 7 Prozent anzieht. Zudem fielen zuletzt auch der Einzelhandelsumsatz und Investitionen schwächer als erwartet aus.

Damit zeichnet sich ab, dass sich die Versuche der Regierung, die Verschuldung bei Staatsfirmen und Provinzen sowie die Risiken im Finanzsektor einzudämmen, stärker auf das Wachstum auswirken. In den ersten Monaten des Jahres wuchs die chinesische Wirtschaft trotz der Massnahmen der Regierung noch dynamischer als erwartet.

In den ersten drei Monaten des Jahres ist die Wirtschaft des Landes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent gewachsen. Damit liegt das Wachstum bislang über dem Jahresziel der Regierung, das mit "rund 6,5 Prozent" angegeben wird.

