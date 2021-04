Diese reicht von einer Konsumgüterausstellung in der südlichen Provinz Hainan bis hin zu einer einmonatigen Ausgabenkampagne in Shanghai einschließlich einer Auto-Show, wie der Sprecher des Handelsministeriums, Gao Feng, ankündigte. Andere Großstädte wie Peking, Chongqing und Suzhou würden ebenfalls die Werbetrommel rühren. E-Commerce-Plattformen wollen einen halben Monat lang Lebensmittel, Reisen sowie Kultur- und Sportprodukte von "Marken guter Qualität" fördern. Die Ausweitung des Inlandskonsums ist eine Priorität in Chinas wirtschaftlicher Strategie des "doppelten Kreislaufs", die von Präsident Xi Jinping ausgerufen wurde. Damit will der Exportweltmeister auch seine Abhängigkeit von ausländischen Märkten verringern.

Zu den geplanten Veranstaltungen in anderen Städten gehören eine Lebensmittelmesse in der Stadt Yangzhou in der östlichen Provinz Jiangsu und eine Messe in Guangzhou, auf der bekannte Marken präsentiert werden sollen. Die Stadt Haikou auf der subtropischen Insel Hainan - von Peking als wichtiges chinesisches Konsum- und Tourismuszentrum positioniert - wird vom 7. bis 10. Mai die erste Konsumgütermesse abhalten. Neben einheimischen Produkten sollen dort Marken aus 69 Ländern und Regionen präsentiert werden. Es werden über 10.000 Händler und mehr als 200.000 Besucher erwartet. Globale Marken wie Swatch, Shiseido, Dell und Tesla haben ihre Teilnahme Staatsmedien zufolge bereits zugesagt.

Chinas Einzelhandelsumsatz war im März um 34,2 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen - deutlich stärker als erwartet. Sie lagen auch 12,9 Prozent höher als im März 2019 - also vor der Pandemie.

(Reuters)