Im vierten Quartal werde das Bruttoinlandsprodukt leicht zurückgegangen sein, so die Bank. Dass es zum Start des neuen Jahres zu einer Erholung kommt, hält sie für zweifelhaft. Gibt es tatsächlich zwei aufeinander folgende Quartale der Kontraktion würde Deutschland in einer technischen Rezession stecken. Das wäre ein weiterer Schlag für den Euroraum und dürfte den Druck auf die Politik erhöhen, die öffentlichen Ausgaben zu erhöhen.

In China hat der Ausbruch des Coronavirus zur Schließung einer Vielzahl von Fabriken geführt, was auch in anderen Teilen der Welt die Lieferketten unter Druck bringt. Für Deutschland kommt die neue Belastung zu denkbar ungünstiger Zeit, befindet sich die Autoindustrie doch in der Phase des Umbruchs und auch die Spannungen im Welthandel haben in der Konjunktur Kerben hinterlassen.

Die BIP-Zahlen für das vierte Quartal werden am Freitag bekannt gegeben. Während im Median ein Wachstum von 0,1 Prozent prognostiziert wird, prognostizieren fast 30 Prozent der Befragten eine Kontraktion.

Technische Rezession wahrscheinlich

"Das Coronavirus stellt ein Risiko für die weltweite Erholung dar, da es die Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft dämpft", erklärte Deutsche-Bank-Ökonom Stefan Schneider in einer Analyse. "Eine technische Rezession im Winterhalbjahr erscheint daher zunehmend wahrscheinlich."

Schneider schätzt, dass das Virus in den drei Monaten bis Ende März Deutschlands BIP um etwa 0,2 Prozentpunkte drücken wird. Laut aktuellem Konsens soll die Wirtschaft im ersten Quartal um 0,2 Prozent expandieren. Durch die Corona-Folgen würde eine Kontraktion nach Schneiders Berechnungen sehr nahe rücken.

Es gibt zunehmend Anzeichen dafür, dass der Ausbruch der Krankheit zumindest kurzfristig schwere wirtschaftliche Schäden verursachen könnte. Die OPEC hat die Prognosen für die weltweite Ölnachfrage gesenkt, und Chefökonom Philip Lane von der Europäischen Zentralbank sagte am Dienstag, dass "ein ziemlich ernster kurzfristiger Schlag" für die Wirtschaft möglich sei.

(Bloomberg)