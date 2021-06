Der Ausstoss der Industrieunternehmen in der vor Deutschland drittgrössten Volkswirtschaft der Welt habe im April im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Prozent angezogen, teilte die Regierung am Montag auf Basis vorläufiger Daten in Tokio mit. Der Anstieg fiel damit etwas höher aus als im März, als die Produktion im Monatsvergleich um 1,7 Prozent zulegte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten dagegen im April mit einem Plus von 3,9 Prozent gerechnet. Experten führen das Verfehlen der Erwartungen unter anderem darauf zurück, dass der weltweite Halbleitermangel die Produktion in der für das Land wichtigen Automobilbranche belastet hat.

(AWP)