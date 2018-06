Das Barometer für das Verbrauchervertrauen sank um 0,7 Zähler auf minus 0,5 Punkte und damit das zweite Mal in Folge, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet. In der Euro-Zone mehren sich die Anzeichen für ein Abebben der Erholung. Allein für Deutschland gehen viele Fachleute davon aus, dass der Aufschwung seinen Höhepunkt hinter sich hat. Deshalb senkten zuletzt viele Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für 2018.

(Reuters)