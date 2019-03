Dagegen gehen sie in ihrer erstmaligen Schätzung für 2020 wieder von einer leichten Belebung aus. Für 2019 rechnen die Konjunkturexperten neu mit einem Wirtschaftswachstum in der Schweiz von 1,2 Prozent (zuvor 1,6%). Sie nehmen sie damit abermals zurück. Bereits im Dezember hatten die befragten Experten ihre Erwartungen auf 1,6 von 1,7 Prozent revidiert. Die Prognose für 2020 liegt bei 1,5 Prozent, wie die KOF am Dienstag mitteilte.

Dabei haben die Umfrageteilnehmer für 2019 vor allem die Prognose der realen Ausrüstungsinvestitionen deutlich nach unten angepasst. Hier gehen sie neu von einem Wachstum um 1,3 Prozent aus, nachdem sie zuletzt noch eine Zunahme um 2,3 Prozent prognostiziert hatten.

Auch bei den Erwartungen für die realen Exporte ohne nichtmonetäres Gold und Wertsachen liegt die Erwartung mit neu +2,1 Prozent klar unter der zuvor ausgegebenen Prognose von 2,7.

Gleichzeitig schätzen die teilnehmenden Ökonomen die konjunkturelle Situation für das Jahr 2020 positiver ein als für das laufende Jahr. Allerdings rechnen sie zugleich mit einer leichten Zunahme der Arbeitslosenquote auf 2,5 Prozent (2019: 2,4%).

Unterdessen haben sich die langfristigen Erwartungen (in fünf Jahren) seit der letzten Umfrage im Dezember 2018 kaum verändert. Das erwartete BIP-Wachstum in fünf Jahren liegt bei 1,5 Prozent und die erwartete Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent.

An der Umfrage nahmen laut den Angaben 20 Ökonomen teil.

(AWP)