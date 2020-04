Damit würde der Einbruch viermal so stark ausfallen wie bei dem vorherigen Negativrekord, der während der Finanzkrise von 2008 aufgestellt wurde. Wie schnell sich die Volkswirtschaften erholen werden, sei eine offene Frage, die niemand beantworten könne, schrieb Ökonom Jan Hatzius in New York in einer Mitteilung an Kunden vom 13. April. Schließlich sei ungewiss, wie schnell die Menschen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren könnten.

Hatzius merkt an, dass die Zahl der neuen Virusfälle weltweit ihren Höhepunkt zu erreichen scheint. Doch die schlechte Nachricht sei, dass “die Besserung wahrscheinlich eine direkte Folge der sozialen Distanzierung und des Einbruchs der Wirtschaftstätigkeit ist”. Der Trend könne sich schnell wieder umkehren, wenn die Menschen einfach wieder zurück zur Arbeit gehen würden, warnte er.

Alles-oder-Nichts-Moment im Kampf gegen Corona bei IWF-Tagung

Insgesamt betrachtet haben die weltweiten Entscheidungsträger nach Aussage des Goldman-Ökonomen auf das Coronavirus in einer beeindruckenden Art und Weise reagiert, indem die Einkommensausfälle der Menschen ausgeglichen und der Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen aufrechterhalten wurden. Doch Europa sollte mehr tun und wohlhabende Länder müssten den Schwellenländern helfen, schrieb er.

“Die Reaktion in Europa muss ausgebaut werden, durch eine stärkere (und idealerweise zentral finanzierte) fiskalische Lockerung und eine bedingungslosere ‘Whatever it takes’-Verpflichtung zur Wahrung der Integrität des Euroraums”, schrieb Hatzius. “Schwellenländer werden viel mehr Hilfe von der reichen Welt brauchen”, um die Krise zu meistern.

(Bloomberg)