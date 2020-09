Das Bruttoinlandprodukt (BIP) soll demnach in diesem Jahr noch um 4,5 statt wie vorher prognostiziert um 5,1 Prozent sinken. Grund dafür ist die Daten-Revision des Bundes, deren Resultate am Montag vorgestellt wurden.

2019 entwickelte sich das BIP etwas schwächer als ursprünglich geschätzt. Das widerspiegle sich in einem positiven Basiseffekt, schrieb die UBS am Dienstag. Zudem werde neu Kleinunternehmen in den Erhebungen mehr Rechnung getragen. Insgesamt fielen mit der Revision die Quartalszahlen für das laufende Jahr etwas weniger düster aus als bislang. In der ersten Jahreshälfte schrumpfte die Wirtschaft demnach um 5,3 statt um 6,1 Prozent.

Davon ausgehend erhöht die UBS ihre Prognose für dieses Jahr und senkt die Schätzung für 2021 geringfügig auf 3,9 von bisher 4,0 Prozent. Die Aussicht einer graduellen Erholung der Schweizer Wirtschaft bleibe damit unverändert intakt, schreiben die Ökonomen der Grossbank.

Die Pharmaindustrie sowie der Transithandel hätten einen stärkeren Einbruch der Schweizer Wirtschaft verhindert, hiess es weiter. Der Transithandel sei dabei unbestritten der grösste Treiber des Grosshandels, der wiederum hinter der pharmazeutischen Industrie der grösste Motor der Schweizer Wirtschaft darstelle.

Allerdings spielt der Transithandel für den Arbeitsmarkt nur eine untergeordnete Rolle: Gemäss den UBS-Schätzungen sind knapp 19'000 Personen gemessen in Vollzeitäquivalenten (FTE) im Transithandel beschäftigt, was einem Anteil an der Gesamtbeschäftigung von unter 0,5 Prozent entspricht. Damit gehöre der Transithandel zu den Schlusslichtern der Schweizer Branchen in Bezug auf die Anzahl der Beschäftigten.

(AWP)