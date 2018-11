Die Gesamterlöse im US-Detailhandel erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet. Das Vormonatsergebnis fiel allerdings schlechter aus als bislang bekannt: Anstatt eines Anstiegs um 0,1 Prozent ergibt sich nach neuen Daten ein Rückgang um 0,1 Prozent. Beflügelt wurden die Gesamtumsätze durch höhere Autoverkäufe und höhere Erlöse an den Tankstellen. Ohne diese beiden Komponenten wären die Gesamtumsätze um lediglich 0,3 Prozent gestiegen. Ohne die schwankungsanfälligen Autoverkäufe belief sich der Anstieg auf 0,7 Prozent. Die Umsätze in der sogenannten "Kontrollgruppe", die in die Berechnung des Wirtschaftswachstums einfliessen, erhöhten sich um 0,3 Prozent.

US-Empire-State-Index steigt überraschend

Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im November überraschend aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von 21,1 Punkten im Vormonat auf 23,3 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang auf 20,0 Punkte erwartet.

Der Empire-State-Index misst die Geschäftstätigkeit der Industrie im Staat New York. Als Frühindikator gibt er Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Er ist im Vergleich zu anderen Indikatoren schwankungsanfälliger.

Philly-Fed-Index trübt sich stärker als erwartet ein

Das Geschäftsklima in der Region Philadelphia hat sich stärker als erwartet eingetrübt. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) ist im November um 9,3 Punkte auf 12,9 Punkte gefallen, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 20,0 Zähler erwartet.

Der Philly-Fed-Index misst die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia. Ein Wert über null Punkten deutet auf eine Expansion der Wirtschaftsaktivität hin, ein Wert von unter null Punkten signalisiert einen Rückgang.

(AWP)