"Ich erwarte, dass das noch einige weitere Monate anhält und rechne mit hohen Jahresteuerungsraten bis zum Ende dieses Jahres", sagte sie am Donnerstag im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses. Der zuletzt kräftige Preisschub hatte Befürchtungen ausgelöst, dass die Inflation in den USA aus dem Ruder laufen könnte. Im April waren die Verbraucherpreise um 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen, nach einem Plus von 2,6 Prozent im März. Experten rechnen für die kommenden Monate mit weiterhin vergleichsweise hohen Raten. Dabei kommt ein statistischer Effekt zum Tragen. Denn vor einem Jahr lagen die Preise wegen des Corona-bedingten Konjunktureinbruchs besonders niedrig.

(Reuters)