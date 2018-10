Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervor. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen geringeren Rückgang erwartet. Das Barometer signalisiert jedoch weiter starke Dynamik, da es noch deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt. Das Wachstum im Neugeschäft verlangsamte sich im vergangenen Monat, während sich der Beschäftigungsaufbau so stark beschleunigte wie seit Februar nicht mehr.

Die Baubranche legte derweil leicht zu, aber auch hier fielen die Daten schwächer aus als erwartet: Die US-Bauausgaben stiegen im August um 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet.

(Reuters)