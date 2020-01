Der Einkaufsmanager-Index fiel im Dezember auf 47,2 Punkte von 48,1 Zählern im Vormonat, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das ist der tiefste Wert seit Juni 2009, als die USA in der Rezession steckten. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Dezember sogar mit einem Anstieg auf 49,0 Zähler gerechnet. Das Barometer signalisiert bei Werten über 50 Punkten Wachstum.

Die US-Industrie leidet seit längerem unter den Folgen des US-Handelskonflikts mit China. Nach einem ersten Verhandlungsdurchbruch wollen beide Seiten laut US-Präsident Donald Trump Mitte Januar ein Teilabkommen unterzeichnen.

Anders als aus der Industrie kamen zuletzt positive Signale vom Bau: Die Ausgaben in den USA legten im November um 0,6 Prozent zu, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Experten hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet.

(Reuters)