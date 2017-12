Sie erhöhten sich im Monatsvergleich um 0,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,5 Prozent prognostiziert. Die Einkommen der Haushalte erhöhten sich dagegen mit 0,3 Prozent etwas schwächer als erwartet.

Die Inflation, gemessen an dem von der US-Notenbank Fed bevorzugten Inflationsmass PCE, zog etwas an. Im Jahresvergleich betrug sie 1,8 Prozent, nach 1,6 Prozent im Vormonat. Die Kernrate, die schwankende Preiskomponenten wie Energie ausklammert, stieg von 1,4 auf 1,5 Prozent. Die Fed strebt jedoch eine höhere Inflationsrate von zwei Prozent an.

(AWP)