Im November stiegen die Preise auf Herstellerebene gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im Oktober hatte die Rate noch bei 8,8 Prozent gelegen. Analysten hatten mit einem Anstieg um ohnehin schon hohe 9,2 Prozent gerechnet. Seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2010 gab es keinen höheren Zuwachs.

Auch im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, stärker als erwartet. Gegenüber Oktober erhöhten sie sich um 0,8 Prozent. Ohne Energie und andere im Preis schwankungsanfällige Waren stiegen die Erzeugerpreise um 7,7 Prozent zum Vorjahresmonat und um 0,7 Prozent zum Vormonat. Auch dies war jeweils merklich mehr als erwartet.

Materialknappheit und Energiepreise

Getrieben werden die Herstellerpreise durch eine Reihe von Faktoren. Dazu zählt die zum Teil drastische Materialknappheit, die auf Lieferprobleme im weltweiten Handelsverkehr zurückgehen. Hinzu kommen stark steigende Preise für Energie, die den Produktionsprozess erschweren und verteuern.

Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Im November waren sie zum Vorjahresmonat um 6,8 Prozent gestiegen. Die Rate liegt deutlich über dem Ziel der Fed von zwei Prozent. Die Fed sieht in dem Anstieg mittlerweile nicht mehr nur ein vorübergehendes Phänomen. Sie wird daher voraussichtlich an diesem Mittwoch einen beschleunigten Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik beschliessen.

(AWP)