Wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung mitteilte, lag die Produktivität 0,4 Prozent höher als im Vorquartal. Analysten hatten für die Monate Januar bis März eine Steigerung um 0,6 Prozent erwartet. In einer ersten Schätzung hatte das Ministerium noch einen Zuwachs der Produktivität um 0,7 Prozent gemeldet. Im Schlussquartal 2017 hatte es ein Plus von 0,3 Prozent gegeben.

Die Lohnstückkosten stiegen im ersten Quartal laut Ministerium um 2,9 Prozent. Analysten hatten einen etwas schwächeren Zuwachs um 2,8 Prozent gerechnet. Im Schlussquartal 2017 waren die Lohnstückkosten um 2,1 Prozent gestiegen. Produktivität und Lohnstückkosten sind wichtige Richtgrössen für Unternehmen und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

(AWP)