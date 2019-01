Der Index fiel um 0,4 Punkte auf 50,7 Zähler. Das ist der schlechteste Wert seit fünfeinhalb Jahren, wie das Institut IHS Markit am Donnerstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 51,4 Zähler gerechnet. Das Barometer hält sich damit nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

"Aufgrund der erstmals seit über vier Jahren rückläufigen Nachfrage näherte sich die Euro-Zone im Januar der Stagnation weiter an", sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Das Barometer signalisiere für das erste Quartal aktuell nur ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent. "Die anhaltende Krise des Automobilsektors, Sorgen wegen des Brexit, Handelsstreitigkeiten und die Proteste in Frankreich bremsten im Januar erneut die Konjunktur", sagte Williamson. "Sorgen bereitet den Unternehmen, dass sich der Konjunkturabschwung beschleunigt und dass die gestiegene politische und wirtschaftliche Unsicherheit in zunehmendem Maße der Risikobereitschaft und der Nachfrage schaden."

In Frankreich sorgten die anhaltenden Proteste der "Gelbwesten" dafür, dass die Wirtschaft im Januar so stark schrumpfte wie zuletzt im November 2014. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dürfte auch das dortige Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal schrumpfen. In Deutschland läuft es ebenfalls alles andere als rund: Hier schrumpfte die Industrie erstmals seit 2014.

(Reuters)