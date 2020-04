In der als Epizentrum der Corona-Pandemie geltenden chinesischen Provinz Hubei ist die Wirtschaft stark eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt fiel im ersten Quartal um 39,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das dortige Statistikamt am Dienstag mitteilte. Besonders die Industrie habe den Rückwärtsgang eingelegt. Zum Vergleich: Die chinesische Wirtschaft insgesamt schrumpfte von Januar bis März um 6,8 Prozent und damit zum ersten Mal überhaupt seit Einführung der Quartalsstatistik 1992.

In der Provinzhauptstadt Wuhan waren Ende 2019 die ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bekanntgeworden. Auf die Elf-Millionen-Stadt entfallen etwa 60 Prozent der offiziell gemeldeten insgesamt knapp 84'000 Erkrankungen in der Volksrepublik. Die Zentralregierung in Peking schottete deshalb Hubei Ende Januar für viele Wochen ab, was die Wirtschaft besonders stark belastete. In Hubei sind zahlreiche internationale Konzerne mit Standorten vertreten. So produzieren dort etwa die japanischen Autobauer Honda und Nissan. Auch deutschen Konzerne wie Siemens und Bosch sind vertreten.

(Reuters)