In der vergangenen Woche beantragten 411.000 Amerikaner die Stütze und damit 7000 weniger als die sieben Tage davor, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem deutlich stärkeren Rückgang auf 380.000 gerechnet. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 waren es kaum mehr als 200.000 Anträge. Damit zeichnet sich noch keine Normalisierung am Arbeitsmarkt ab, auf die die Notenbank (Fed) mit ihrer ultra-lockeren Geldpolitik hinarbeitet.

Aktuell gibt es 9,8 Millionen offene Stellen in den USA - so viele wie noch nie. Viele Eltern - vor allem Mütter - können jedoch angesichts fehlender Kinderbetreuungsplätze keinen Job annehmen. Auch die vergleichsweise großzügigen Corona-Schecks des Staates von 300 Dollar pro Woche halten Experten zufolge viele Menschen davon ab, eine Stelle anzunehmen.

(Reuters)