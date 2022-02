Während die Bank of England eine schnellere Gangart erwägt, zögern sowohl die Federal Reserve in den USA als auch die Europäische Zentralbank, ihre Ankäufe von Vermögenswerten sofort zu beenden. Noch immer ziehen sie es vor, an der gleichen Strategie der schrittweisen Guidance des Marktes festzuhalten, die sie in den Vor-Covid-Jahren mit niedriger Inflation verwendet haben.

"Sie treffen implizit eine Entscheidung über die Verteilungseffekte ihrer Geldpolitik", erklärt Derek Tang, Ökonom bei Monetary Policy Analyticsin Washington. "Eine heiss laufende Konjunktur samt höherer Inflation wäre ihnen lieber, als eine hohe Zahl von Arbeitslosen."

Unruhe spürbar

Viele Investoren und Ökonomen sehen eine Diskrepanz zwischen dem graduellen Ansatz und den Daten, die auf einen Inflationsnotstand hindeuten. Am Markt ist Unruhe spürbar: Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen ist seit Dezember um mehr als 70 Basispunkte gestiegen, da Händler darauf wetten, dass die Fed schlussendlich gezwungen sein wird, schnell zuzuschlagen. In Europa deuten die Terminzinsen auf mehrere Zinserhöhungen in diesem Jahr hin, obwohl die EZB betont, dass sie es nicht eilig hat.

Bei der EZB zeichnet sich inzwischen ein Konsens darüber ab, dass die Leitzinsen wahrscheinlich noch vor dem Jahresende angehoben werden müssen. Die Fed stemmt sich nicht gegen Markterwartungen einer Serie von schrittweisen Zinserhöhungen. Sie sieht diesbezüglich aber auch erhebliche Risiken.

"Abrupte und aggressive Massnahmen können sich destabilisierend auf das Wachstum und die Preisstabilität auswirken, die wir zu erreichen versuchen", sagte Mary Daly, Präsidentin der Fed San Francisco in der CBS-Nachrichtensendung Face the Nation. "Das Wichtigste ist, dass wir unser Tempo beibehalten."

Erholung der Volkswirtschaften könnte schlechter ausfallen

EZB-Präsidentin Christine Lagarde verwies darauf, dass höhere Zinsen weder Probleme in der Versorgungskette lösen noch die Kraftstoffpreise senken können. "Wenn wir jetzt überstürzt handeln, könnte die Erholung unserer Volkswirtschaften deutlich schlechter ausfallen und Arbeitsplätze wären gefährdet", sagte sie in einem Interview, das auf der Website der EZB veröffentlicht wurde. "Damit wäre niemandem geholfen."

Indessen gibt es keine Garantie dafür, dass die Zentralbanken das öffentliche Vertrauen in ihre Fähigkeit aufrechterhalten können, die Inflation längerfristig niedrig zu halten. Kritiker verweisen darauf, dass die Politik des leichten Geldes die Preise von Vermögenswerten wie Aktien und Immobilien in die Höhe treibt.

In den kommenden Wochen könnten beide Zentralbanken unter Druck geraten, genauer zu erklären, was sie mit einem Politikwechsel meinen, der nicht abrupt oder hastig erfolgt. In den USA preist der Futures-Markt inzwischen sechs oder sieben Zinserhöhungen in diesem Jahr ein - vor einem Monat waren es noch drei oder vier. Die europäischen Märkte sehen zwei Zinsschritte der EZB um einen Viertelpunkt. Mitte Januar waren sie noch nicht einmal von einem ausgegangen.

"Am Markt sagt man sich inzwischen: ‘Mir ist egal, was sie sagen. Die Frage ist, was sie tun werden!’", sagt Mark Spindel, Chief Investment Officer bei MBB Capital Partners. Sowohl für die USA als auch für den Euroraum steigen die Inflationsprognosen für das Jahresende.

Zentralbanken «versuchen Drahtseilakt»

Wenn der Preisanstieg in den nächsten Monaten seinen Höhepunkt erreicht und sich danach merklich abkühlt, könnten die Zentralbanker einen Sieg verbuchen. Sie hätten richtig gelegen mit ihrem Ansatz, sich nicht mit aller Macht gegen eine Kurzzeit-Inflation zu stemmen, sondern Ermessensspielräume zu nutzen.

Sollten sie allerdings scheitern und die Teuerung in der zweiten Hälfte dieses Jahres und darüber hinaus weiterhin zu stark ansteigen, wird der Druck von Politikern und Märkten zunehmen. Das könnte die Zentralbanken zwingen, stärker zu straffen als sie es eigentlich wollen, mit dem Risiko, die Nachfrage und damit die Konjunktur dann tatsächlich abzuwürgen.

Die Zentralbanken "versuchen einen Drahtseilakt", sagt Blerina Uruci, Ökonomin bei T. Rowe Price. "Diese Unklarheit darüber, wohin die Politik geht, lässt in den kommenden Monaten mehr Volatilität erwarten."

(Bloomberg)