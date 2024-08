Wie schwach ist die deutsche Industrie?

Am Dienstag stehen die Daten zu den deutschen Industrieaufträgen im Juni an. Am Mittwoch geben die Produktionsdaten für Juni Hinweise darauf, wie die Wirtschaft gegen Ende des zweiten Quartals gelaufen ist. Von Reuters befragte Fachleute erwarten jeweils einen Anstieg um ein Prozent. Dies wäre ein Hoffnungszeichen, denn im Mai hatte sich die Flaute in dem wichtigen Wirtschaftszweig mit dem fünften Auftragsminus in Folge fortgesetzt. Experten zeigen sich vorsichtig: «Die Auftragseingänge und die Industrieproduktion dürften im Juni zwar höher gewesen sein als im schwachen Vormonat», sagt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. «Die Pluszeichen dürften aber nicht gross genug ausfallen, um für die Industrie Hoffnung auf eine Wende zum Besseren zu machen.»