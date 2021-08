Die Konsumentenpreise in den USA stiegen im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,4 Prozent. Erwartet wurde von Ökonomen ein Anstieg um 5,3 Prozent.

Damit ist die von Ökonomen erwartete geringfügige Abschwächung ausgeblieben. Im Juni war die Inflationsrate in den USA deutlich auf 5,4 Prozent gestiegen. Einen ähnlich hohen Wert gab es zuletzt im August 2008.

Der Preisanstieg gegenüber Juni betrug 0,5 Prozent, so wie es Analysten erwartet hatten. Hier ist eine Abschwächung erkennbar: Denn auf Vormonatsbasis waren die Konsumentenpreise im Juni 0,9 Prozent gestiegen.

Vor allem Energiepreise und coronabedingte Nachholeffekte sorgen derzeit für anhaltenden Inflationsdruck. Es sei erfreulich, dass sich die Teuerung nicht weiter beschleunigt habe, sagte Analyst Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe. "Der Inflationsbuckel bleibt vorerst bestehen, da vor allem pandemieseitige Preisauftriebskräfte nahezu ungebrochen sind." Deutlich tiefere Raten seien erst ab Frühjahr 2022 zu erwarten. "Geduld bleibt eine wichtige Tugend der Geldpolitik."

US-Finanzministerin Janet Yellen geht davon aus, dass sich die Inflation bis Ende 2021 abschwächt. Sie rechne damit, dass die monatlichen Inflationsraten bis dahin auf ein Niveau sinken würden, das mit der Preisstabilitäts-Interpretation der US-Notenbank (Fed) vereinbar sei, sagte Yellen jüngst. Auch die US-Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell rechnen damit, dass die hohe Inflation ein vorübergehendes Phänomen bleibt. Die Federal Reserve stützt die Wirtschaft weiter mit monatlichen Geldspritzen von 120 Milliarden Dollar. Sie will an den Anleihekäufen festhalten, bis substanzielle Fortschritte bei der Preisstabilität und der Arbeitslosigkeit erreicht sind.

Der Druck auf die US-Notenbank für ein baldiges Zurückfahren der Anleihekäufe nimmt mit den neusten Zahlen dennoch eher zu. Immerhin sind jüngst die Tapering-Diskussionen verstärkt geführt worden. Überraschend starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt fachten zuletzt bereits die Spekulationen auf eine vorgezogene Drosselung der Anleihekäufe durch die US-Währungshüter an.

"Erste Reduzierungen der US-Anleihenkäufe dürften an der Börse das grosse Thema der verbleibenden Monate in diesem Jahr werden", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. "Und dieses Thema hat das Potenzial, für ordentlich Bewegung sowohl am Renten- als auch am Aktienmarkt zu sorgen."

(cash/Reuters)