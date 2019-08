Der 2016 abgeschlossene Vertrag für die Kreditkarte Fnac Mastercard sei frühzeitig bis Ende 2024 verlängert worden, teilte die auf Kleinkredite spezialisierte Cembra am Dienstag mit.

Genaue Details werden nicht genannt, Cembra spricht aber von einer "überaus erfolgreichen Kooperation".

Fnac hat den Angaben zufolge acht Verkaufsstellen in der Schweiz und vertreibt hauptsächlich Bücher, Tonträger und Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen wurde 1954 in Frankreich gegründet und betreibt 780 Verkaufsstellen in neun Ländern.

(AWP)