Wo musste Nestlé in den vergangenen Wochen nicht überall als möglicher Käufer herhalten: Zuerst wurde dem finanzstarken Nahrungsmittelkonzern ein Interesse am Geschäft mit nicht-verschreibungspflichtigen Medikamenten der deutschen Merck nachgesagt. Dann hiess es, er buhle auch um die ähnlich gelagerten Geschäftsaktivitäten von Pfizer (cash berichtete).

Nun folgt der Rückzieher. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, hat sich Nestlé aus dem Rennen um die Merck-Sparte zurückgezogen. Angeblich reichte das Angebot in Höhe von umgerechnet 5 Milliarden Franken nicht aus.

Zwei wichtige Erkenntnisse

Auch bei Pfizer scheinen die Westschweizer nicht zum Zug zu kommen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bieten nur noch die beiden britischen Unternehmen GlaxoSmithKline und Reckitt Benckiser für die mit bis zu 18 Milliarden Franken dotierten Geschäftsaktivitäten.

Daraus lassen sich aus Sicht der Nestlé-Aktionäre zwei wichtige Erkenntnisse gewinnen: Zum einen legt Konzernchef Mark Schneider eine hohe Preisdisziplin an den Tag, was grundsätzlich zu begrüssen ist. Denn eine überteuerte Übernahme hätte das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm in Frage gestellt. Zum anderen könnte sich der erhoffte Konzernumbau in Vevey allerdings in die Länge ziehen. Gerade die Übernahme des Geschäfts des US-Pharmakonzerns Pfizer mit nicht-verschreibungspflichtigen Medikamenten wäre einem Quantensprung für Nestlé gleichgekommen.

Konzernumbau in kleineren Schritten

Dementsprechend unterkühlt reagiert am frühen Montag die Börse. Die Nestlé-Aktie kann sich dem schwachen Gesamtmarkt nicht entziehen. Um 10:30 Uhr verliert sie 0,7 Prozent auf rund 79 Franken, während der Swiss Market Index (SMI) 1 Prozent im Minus steht.

Beobachter sehen den Nahrungsmittelkonzern in Zukunft eher kleinere und mittelgrosse Anpassungen im Beteiligungsportfolio vollziehen. So trennte sich Nestlé kürzlich für 2,8 Milliarden Dollar vom US-Süsswarengeschäft. Zuvor übernahmen die Westschweizer für 2,3 Milliarden Dollar die kanadische Atrium Innovations sowie die Kaffeemarken Chameleon Cold-Brew und Blue Bottle Coffee.

Einige Analysten sahen den Nestlé-Chef Mark Schneider angesichts des Mitbietens bei der deutschen Merck und bei Pfizer schon in einen Kaufrausch verfallen. Diese Angst erweist sich rückblickend als übertrieben - genauso wie jene vor einem vorzeitigen Ende für das 20 Milliarden Franken schwere Aktienrückkaufprogramm.