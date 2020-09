Im Fokus der Partnerschaft stehe die Digitalisierung in der Bankenwelt, wie Crealogix am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Gemeinsam wollen die beiden Firmen den Banken weltweit neue Beratungsdienstleistungen sowie Tools anbieten, welche die Institute bei der Einführung und dem Betrieb digitaler Finanzdienstleistungen unterstützen. Dabei werde Crealogix ihre standardisierten "Software as a Service-Lösungen" (SaaS) auf Basis der IBM Cloud liefern.

Zu einem späteren Zeitpunkt werde sich Crealogix dann ganz der Financial Services Cloud von IBM anschliessen, heisst es weiter. Die Finanz-Cloud sei für die Finanzbranche mit einem ausgefeilten Regelwerk konzipiert worden und soll weltweit lanciert werden.

(AWP)